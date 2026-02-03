Uma motocicleta foi apreendida na segunda-feira (2) durante patrulhamento realizado por equipes da Polícia Militar no município de Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante ações de rotina das equipes de Rádio Patrulha Auto (RPA) e CPU. Após a verificação da situação do veículo, foram constatadas irregularidades administrativas, o que resultou na apreensão da motocicleta.

As notificações de trânsito cabíveis foram lavradas no local, conforme determina a legislação vigente. A ocorrência foi encerrada após os procedimentos administrativos, sem registro de feridos.

A Polícia Militar reforça que as fiscalizações seguem sendo intensificadas com o objetivo de promover a segurança no trânsito e coibir irregularidades.