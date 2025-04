Na noite de 16 de abril de 2025, por volta das 20h30, policiais militares realizaram a prisão de um indivíduo suspeito de furto qualificado na Rua Nilo Sampaio, Centro, Ibaiti.

A ação teve início após denúncia informando que um homem estaria cortando fios elétricos em uma propriedade na região. A vítima conseguiu registrar uma imagem do suspeito, o que auxiliou as equipes policiais na busca pelo autor. Após patrulhamento na área, a equipe conseguiu localizar o indivíduo na Rua Paraná, vestindo as mesmas roupas descritas na denúncia.

Ao ser abordado, ele negou o furto, alegando que estava apenas de passagem pelo local. No entanto, a vítima o reconheceu como sendo o autor do crime. Além disso, no endereço da ocorrência, foi encontrada uma bolsa contendo aproximadamente 2kg de fios de cobre, um alicate e uma faca, materiais possivelmente utilizados na ação criminosa.

O suspeito foi conduzido ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os devidos procedimentos. A atuação rápida e eficaz dos policiais do 2º Batalhão reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população.