Na quarta-feira, 16 de abril de 2025, a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, realizou a prisão de um indivíduo no Parque Alambari, em Cambará, durante a Operação Baixa Criminal Fase 2. A ação foi resultado de um trabalho estratégico que visava localizar e prender um homem com mandado de prisão em aberto.

Ao se aproximar do local, a equipe identificou o suspeito, que tentou evadir-se ao perceber a presença policial. Após uma perseguição a pé, que envolveu a travessia de um rio e alcançou aproximadamente quatro quadras, o homem foi interceptado e abordado. A equipe apresentou o mandado de prisão e deu voz de prisão ao suspeito, que foi algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, garantindo a integridade física de todos os envolvidos e prevenindo nova tentativa de fuga.

O detido foi encaminhado ao Pelotão para a confecção do boletim de ocorrência, posteriormente ao pronto-socorro para atestar sua integridade física e, por fim, entregue ao Departamento Penitenciário para os procedimentos cabíveis.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reforça seu compromisso na promoção da segurança e na efetividade no cumprimento de mandados judiciais.