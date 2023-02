Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus com 27 passageiros saiu da pista e tombou às margens da BR-163, no km 288, em Marechal Cândido Rondon, na noite desta quarta-feira (08). O veículo retornava para Dourados (MS) após uma visita ao Show Rural, em Cascavel (PR). Duas pessoas ficaram em estado grave. As informações são do Portal Marechal News.

O coletivo foi fretado por produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Dos 27 passageiros, dois eram motoristas. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhados para a UPA de Marechal e Cândido Rondon e Hospital Rondon, de acordo com a gravidade dos ferimentos.

Segundo a análise preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com base nos vestígios e informações coletadas, o ônibus saiu de pista em uma curva e tombou às margens da rodovia. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Científica do Paraná.

A remoção do ônibus será realizada nessa quinta-feira (9). Pode ocorrer interdição de pista no local.