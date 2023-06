Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus de transporte escolar invadiu nesta segunda-feira (5) uma casa localizada na esquina das ruas Tiradentes e Alegria, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Um vídeo registrado no local mostra a frente da residência destruída após a colisão.

De acordo com o Portal TN Online, o veículo estava estacionado na rua depois de passar por reparos em uma borracharia da região. Porém, o coletivo desceu a rua até atingir a casa.

O morador explicou que a residência precisará ser derrubada devido a gravidade dos estragos, ainda segundo o portal. Ninguém estava dentro do local e do ônibus no momento do acidente.

A casa foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil deve enviar um engenheiro para avaliar a situação.