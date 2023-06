Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 46 anos foi preso na noite de segunda-feira (5) após invadir com um facão na mão o Colégio Estadual Castro Alves, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed), o homem disse que tinha a intenção de “conversar com estudantes que o teriam importunado anteriormente”. Ele disse para a Polícia Militar (PM) que tinha sofrido ameaças de alunos da instituição anteriormente, de acordo com o boletim de ocorrência.

O invasor foi convencido por um dos alunos a deixar o local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão. Vídeo registrado em frente ao colégio mostra a movimentação no local com a chegada da polícia