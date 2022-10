Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma ação conjunta entre as polícias Penal e Civil cumpriu nesta quarta-feira (19) cinco mandados de prisão, em Curitiba e no Litoral. A operação de fiscalização de rotina teve como alvos monitorados por tornozeleira eletrônica que descumprem as condições impostas para o uso do equipamento, como a violação do perímetro permitido de circulação ou os horários estabelecidos pela medida cautelar imposta.

“A monitoração eletrônica é um benefício, contudo o descomprometimento em seguir as regras poderá acarretar para a pessoa monitorada sanções a serem proferidas pelo Poder Judiciário”, destacou o chefe da Divisão de Monitoração Eletrônica da Polícia Penal, Cláudio do Carmo Xavier.

“Nós temos feito diligências para cumprir esses mandados junto à Polícia Penal. Isso demonstra a seriedade da medida e do compromisso que a pessoa assume com o Poder Judiciário. Caso ela não cumpra as condições estabelecidas, existem consequências que, na maioria das vezes, é a expedição de mandado de prisão e a regressão de seu regime”, explicou o delegado-titular do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope), Rodrigo Brown.

Participaram dos trabalhos policiais penais da Divisão de Monitoração Eletrônica (DME), do Setor de Operações Especiais (SOE) e equipes do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope).

Os mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário. Quatro pessoas foram detidas na Capital e uma em Matinhos. Os presos, quatro homens e uma mulher, foram encaminhados à Cadeia Pública de Curitiba e Cadeia Pública de Rio Branco do Sul (RMC), respectivamente.