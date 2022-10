Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Às 2h15 desta sexta-feira (21/10), a produção de A Fazenda 14 anunciou oficialmente a expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin após uma briga que culminou em agressão de ambas as partes. No comunicado, foi pedido para que os confinados arrumassem as malas de Tiago. Sendo assim, tanto um quanto o outro terão valores descontados na 3ª parcela do cachê pago pela Record TV.

“A produção decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade um do outro e também dos outros peões”, informou o comunicado, que foi lido por Lucas Santos, fazendeiro da semana.

