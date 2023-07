Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta segunda-feira (24), uma operação conjunta envolvendo equipes da Polícia Civil e Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 27 anos, no bairro Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina/PR.

A ordem de prisão foi expedida em decorrência de um grave incidente ocorrido em frente a um bar no bairro Aparecidinho 3, na madrugada do dia 21/05/2023. Segundo as informações apuradas, o suspeito, motivado por ciúmes, agrediu violentamente sua ex-convivente com socos e chutes, arremessando-a ao chão. Um homem tentou intervir para ajudar a mulher, mas o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou, atingindo-o na perna.

Após investigação, o suspeito foi identificado e o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva. O pedido teve a concordância do Ministério Público e foi prontamente decretado pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina/PR.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de lesão corporal contra mulher, disparo de arma de fogo e lesão corporal.