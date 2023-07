Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta segunda-feira (24), por volta das 9h, uma ação policial resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas e receptação de objetos roubados/furtados na cidade de Cambará/PR. A operação foi conduzida pela Polícia Militar, que agiu com base em informações de atividades suspeitas na residência do casal, localizada na rua Maranhão, bairro Santo Antônio.

Após obterem informações sobre possíveis atividades ilícitas envolvendo tráfico de drogas, assim como a possibilidade de objetos roubados ou furtados estarem na posse do casal, os policiais realizaram diligências e chegaram ao endereço indicado.

Ao se aproximarem da residência, os policiais notaram a presença de diversos usuários de drogas no local, o que reforçou as suspeitas. Diante da movimentação, os PMs iniciaram à abordagem na residência com a permissão dos suspeitos.

Durante a revista autorizada, foram encontradas cinco pedras de ‘crack’ e R$ 540 em dinheiro, em cima do guarda-roupas. Entretanto, a maior descoberta ocorreu quando os policiais, minuciosamente, investigaram o local. Sob uma máquina de lavar roupas, foram encontradas mais 40 porções da mesma droga. Todo o entorpecente estava fracionado, pronto para a comercialização.

Além das substâncias ilícitas, a equipe policial também encontrou diversos documentos pertencentes a usuários, que aparentemente foram utilizados como garantia de pagamento em transações de drogas. Além disso, os agentes localizaram vários objetos, ferramentas e nove aparelhos celulares, que levantaram suspeitas de serem produtos de furtos ou roubos.

O homem, de 54 anos, e a mulher, de 44 anos, residentes na casa, receberam voz de prisão. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cambará, onde ficarão à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações e para responderem pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de objetos roubados/furtados.