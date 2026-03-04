Na manhã desta segunda-feira (2), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão do proprietário de uma loja de sucata no Bairro Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina (PR). A ação faz parte do combate aos recorrentes casos de furtos de fiação registrados na cidade.

52 quilos de cabos de origem não comprovada

Durante a fiscalização no estabelecimento, os policiais apreenderam cerca de 52 quilos de cabos de fiação telefônica. Segundo as autoridades, o responsável pelo local não conseguiu comprovar a origem lícita do material.

De acordo com a polícia, esse tipo de cabo é frequentemente alvo de criminosos, que realizam o furto, queimam a estrutura para retirar o cobre e, posteriormente, revendem o metal no mercado ilegal.

Prisão em flagrante por receptação qualificada

O proprietário da sucata, um homem de 39 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada, cuja pena pode ser maior quando envolve atividade comercial.