Operação da Rotam em conjunto com a Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes na tarde de terça-feira, 31, em Siqueira Campos/PR.

As equipes tinham um mandado de busca e apreensão na rua Joaquim Virgílio, no bairro Santa Izabel. No local, os policiais prenderam um homem por tráfico de drogas, além de possuir outro mandado de prisão por roubo.

Também foram apreendidos 590 gramas de maconha, 18,6 gramas de crack, R$375,90 e dois celulares, que posteriormente foram apresentados à autoridade policial.