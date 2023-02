Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Gráfico do Indicador Sintético Final, avalição trimestral feita pelo Ministério da Saúde sobre os serviços de saúde pública prestados pelos municípios, mostra uma importante curva de crescimento dos indicadores de Jacarezinho entre 2020 e o fim de 2022.

No período em questão os dados mostram que Jacarezinho saltou de uma avaliação de 2,38 no terceiro quadrimestre de 2020 para 8,76 no terceiro quadrimestre de 2022 – em uma escala que vai de 0 a 10, sendo 0 a pior avaliação e 10 o melhor cenário na prestação dos serviços de saúde pública.

Para compor a análise, o Ministério da Saúde leva em conta os seguintes fatores: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico; proporção de mulheres com coleta de citopatológico; proporção de crianças de um ano de idade vacinadas; proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Desta forma, a avaliação com uma nota atual quase quatro vezes maior que a registrada ao fim de 2020, mostra que o município evoluiu substancialmente nestes quesitos de Atenção Básica em Saúde, aprimorando e ampliando o atendimento aos moradores.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a evolução dos indicadores é reflexo de investimentos no setor associada ao comprometimento de toda equipe. “Temos feito importantes mudanças que refletem diretamente em um serviço mais abrangente e também mais eficiente. A avaliação mostra que estamos no caminho certo para ter uma saúde cada vez melhor. Fica o nosso agradecimento a toda nossa equipe pelo empenho e dedicação para continuarmos transformando a realidade de Jacarezinho”.

Para o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, “esse salto de qualidade, que se reflete numa saúde mais inclusiva e humanizada, decorre de uma ação coordenada e eficiente de todos os servidores da saúde além do apoio de toda administração municipal e do prefeito Marcelo Palhares”.