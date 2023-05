Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da tarde desta terça-feira (30), uma operação conjunta entre policiais militares e policiais civis resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos no bairro Jardim Santa Cruz, em Santo Antônio da Platina/PR.

A ação teve início com uma abordagem realizada em via pública, onde os policiais encontraram o suspeito em posse de 54 gramas de maconha. A partir dessa apreensão, os agentes descobriram um esconderijo de drogas em uma casa abandonado na mesma rua da abordagem, bem como em tambores enterrados em um matagal próximo. O resultado da operação foi a apreensão de 130 quilos e 380 gramas de maconha e 651 gramas de cocaína.

Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico, incluindo uma balança de precisão e uma faca utilizada para separar a droga.

O suspeito e o local onde as drogas estavam escondidas já vinham sendo monitorados pelas forças de segurança. A Agência de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com investigadores da Polícia Civil, conduziu o inquérito que culminou na operação conjunta. A ação demonstra o esforço e a cooperação entre as forças policiais no combate ao tráfico de drogas na região.

O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos. A polícia deve continuar investigando para identificar possíveis conexões do indivíduo com outras atividades criminosas e desarticular possíveis associações relacionadas ao tráfico de drogas na região.