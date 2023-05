Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista norte-americano foi parado pela polícia por excesso de velocidade e, para evitar consequências, tentou trocar de lugar com seu cachorro, que estava no banco do passageiro.

Segundo publicação compartilhada no Facebook pelo Departamento de Polícia de Springfield, no Colorado, o homem apresentava sinais de embriaguez e ao tentar colocar o cachorro na posição de motorista, alegava que ele não estava dirigindo.

O motorista foi acusado de dirigir sob influência de álcool e drogas, direção perigosa, dirigir sem carteira, excesso de velocidade e por resistir à prisão.