Lançada pela Secretaria da Segurança Pública (SESP) durante a Missão Paraná, no Oeste do estado, em Marechal Cândido Rondon, a Operação Sinergia II foi realizada de 22 a 27 de julho registrando bons resultados para a população. Iniciada a partir da cidade de Guaíra, a Operação se desdobrou por todo o Paraná, somando 12,4 toneladas de drogas apreendidas, 271 pessoas presas, 375 mandados judiciais cumpridos, aproximadamente 30 mil pessoas abordadas, 99 armas de fogo recolhidas, 72 revistas prisionais e 103 exames peiriciais relizados. Além disso, foram apreendidos 97 veículos e 22 carros que haviam sido roubados foram recuperados para retornar aos seus legítimos donos.

A Operação Sinergia II foi coordenada pela SESP e contou com efetivos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Penal do Paraná (PPPR), além de unidades especializadas de cada força policial. O objetivo, mais uma vez, foi reforçar a presença do Estado nas ruas, restabelecendo a ordem pública e a sensação de segurança para os moradores. Além da presença ostensiva nas ruas, a Operação contou com um grande planejamento integrado, sendo todo o trabalho operacional realizado após análise de dados de inteligência, aliada ao diálogo com as forças policiais e lideranças locais.

“É um grande trabalho integrado das forças de segurança do estado do Paraná em parceria com a comunidade, seguindo a visão do governador Ratinho Junior. Mostramos que as forças de segurança estarão presentes em qualquer lugar do estado, sufocando o crime organizado e trazendo ordem pública ao cidadão”, enfatizou, o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.