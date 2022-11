Escutar esta notícia Escutar esta notícia

José A. B. de 63 anos, padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no Oeste do Paraná, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (21). Uma faca foi localizada ao lado do pároco.

As informações são que José foi localizado caído no quintal da casa paroquial com um corte na região do pescoço. Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas e investigam o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

José A. B nasceu no dia sete de setembro de 1959 em Astorga, no Paraná. O velório acontecerá primeiramente em Guaíra, junto da comunidade. Posteriormente, o corpo será trasladado para Assis Chateaubriand, onde haverá as exéquias e, em seguida, o sepultamento.

A Diocese de Toledo, por meio de seu bispo diocesano, D. João Carlos Seneme, se manifestou por meio de nota sobre o falecimento do padre.

“A Diocese de Toledo, por meio de seu bispo diocesano, D. João Carlos Seneme, e seu clero, manifestam o profundo pesar pelo falecimento do Pe. José Aparecido Bilha, 63 anos. Ele estava no exercício de seu ministério como pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Guaíra, e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda-feira, 21 de novembro. Externamos condolências à família Bilha e à comunidade católica de Guaíra, especialmente desta paróquia, que foram surpreendidos pela triste notícia.