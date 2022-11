Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente na tarde de ontem (20) tirou a vida de uma mulher de 27 anos, na PR-092, em Wenceslau Braz/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), conforme dados colhidos no local e declaração de um dos condutores, trafegava um VW/Golf, com placas de Wenceslau Braz-PR, pela rodovia estadual, no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz, quando próximo ao km 254 foi atingido por um objeto metálico que se desprendeu de um caminhão (não identificado) que trafegava no sentido contrário da via.

O motorista do Golf, de 35 anos, não se feriu. A passageira, de 27 anos, foi atingida e chegou a ser socorrida pelo condutor e encaminhada ao Hospital Municipal de Wenceslau Braz, onde foi constatado o óbito posterior ao acidente.

O caminhão não parou após o acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.