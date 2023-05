Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida num grave acidente ocorrido no final da manhã desta terça-feira (23), na PR-438, entre o Distrito de Guaragi e a cidade de Teixeira Soares, na região dos Campos Gerais do Paraná.

As vítimas ocupavam uma van que se envolveu numa colisão contra uma caminhonete. A ocorrência foi atendida pela 5ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. O Siate do Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.

As causas do acidente serão apuradas através de inquérito policial. A estrada é de pista simples e a colisão aconteceu na região de Guaraúna, na altura do km 35, numa reta. O impacto da colisão destruiu a van e jogou a caminhonete para fora da estrada. Este veículo capotou e ficou com as rodas para o ar.

O motorista da van, de 29 anos, sofreu lesões leves pelo corpo, foi avaliado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital Geral Unimed, em Ponta Grossa. Os outros dois ocupantes do carro morreram no local da ocorrência. Um deles é uma criança de apenas 12 anos; o outro é um homem de 34 anos.

Para ler a matéria completa no portal aRede, clique aqui