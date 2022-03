Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem ameaçou a esposa e disse que iria matar a filha deles após desconfiar de uma suposta traição. Ele enviou mensagens e tentou ligar para a mulher na noite de quinta-feira (10). A vítima saiu de Manaus e viajou até Curitiba (PR) para acompanhar a sobrinha em um tratamento contra o câncer no Hospital de Clínicas.

Pelo WhatsApp, o suspeito, que também veio com o filho do casal para acompanhar a família, começou a achar que a esposa o traía. De acordo com a reportagem do Balanço Geral, ele a chamou se “safada” e afirmou que a mulher “apronta no hospital”. Em seguida, teria dado a entender que matou a filha.