Após diversas apreensões e diligências de investigação, foram identificados membros de associação criminosa que estariam entregando grandes quantidades de drogas para vários usuários na cidade de Santo Antônio da Platina/PR por meio de delivery (usuário pede por aplicativo a droga e os criminosos entregam em domicílio).

Durante a semana, pelas forças de segurança platinense (Polícia Civil e Polícia Militar) foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão, sendo que na segunda-feira (07/03), foram apreendidos cerca de 400 quilos de maconha em uma residência do Bairro Murakami. Também no mesmo dia foi realizada a prisão preventiva de um dos membros da associação criminosa no Bairro Vila Ribeiro.

Outro indivíduo foi preso preventivamente na cidade de Ourinhos/SP, o qual durante a abordagem estava em posse de um revólver Taurus, calibre 38 e munições, sendo tal prisão realizada pelo apoio dado pela Polícia Militar de São Paulo.

Não obstante às ações policiais, quatro dos suspeitos ainda permanecem foragidos, sendo que seus nomes e imagens estão sendo divulgados por interesse público no cumprimento dos mandados, nos termos da Lei de Abuso de Autoridade.

Os indivíduos foragidos são: FABRICIO APARECIDO DE OLIVEIRA JULIANO (26 anos), GABRIEL DO NASCIMENTO TEODORO, vulgo “Biel” (21 anos), FERNANDO JUNIOR PAULINO DA SILVA, vulgo “Fernandinho” (21 anos), BARBARA FERNANDES BARBOSA (25 anos).

Quaisquer informações sobre o paradeiros dos suspeitos ligar para Delegacia (43-3534-8909), Polícia Militar (190) ou mensagem pelas redes sociais da Delegacia de Santo Antônio da Platina.