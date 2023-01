Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os pais de um bebê de 45 dias foram presos nesta sexta-feira (6) suspeito de agredi-lo, em Cianorte, no noroeste do Paraná. A criança segue internada em estado grave.

Segundo a Polícia Militar (PM), o bebê sofreu fratura na costela, perfurações no fígado, lesões na cabeça e hematoma no olho. As informações são do g1.

Após dar entrada no hospital, o menino foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou o Hospital Metropolitano de Sarandi.

A mãe da criança, de 19 anos, teria dito aos policiais que havia deixado o menino com o pai e, ao retornar para casa, encontrado a criança vomitando e com sangue na boca.

O casal foi preso. Segundo informou o Conselho Tutelar ao g1, eles têm histórico de agressão contra um outro filho, que tem pouco mais de um ano.