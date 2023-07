Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (22), na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, deixou quatro mortos. Uma carreta não conseguiu reduzir a velocidade em um trecho de obras da rodovia e atingiu quatro veículos que estavam parados no local.

Com a força do impacto, os veículos foram arrastados e alguns ficaram completamente destruídos. Segundo informações preliminares, 11 pessoas ficaram feridas, sendo que quatro não resistiram. Entre as vítimas socorridas estão duas crianças.

Um helicóptero foi utilizado para transporte das vítimas. A rodovia foi totalmente interditada, nos dois sentidos.