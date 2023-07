Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 22 de julho o TG 05-007 participou da 2° ação de arrecadação referente a Campanha do Agasalho 2023 do SESC PR.

A campanha contou com a participação, além dos Atiradores, de funcionários do SESC Unidade Jacarezinho e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

A ação se desenvolveu durante toda a manhã e arrecadou um total de 5.635 peças de agasalhos, calçados e cobertores, que irá ajudar aquelas pessoas que mais necessitam.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania”.