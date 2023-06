Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas em um acidente, na tarde deste domingo (25), na BR-277, em Palmeira, na Região dos Campos Gerais. A colisão frontal entre um Fiat Uno e um Toyota Corolla aconteceu no km 196 da rodovia, por volta das 16h50.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Uno com placas de Fazenda Rio Grande seguia sentido Curitiba, quando bateu de frente com o Corolla com placas de Inácio Martins, que vinha no sentido oposto.

O condutor do Uno, de 31 anos, e duas passageiras, de 27 e 56 anos, morreram no local. O motorista do Corolla, de 69 anos, também entrou em óbito.

Além disso, o Uno estavam duas crianças, de 4 e 7 anos, que ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital de Ponta Grossa.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Por causa do acidente, o trânsito permaneceu lento até perto das 22h.