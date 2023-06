Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, foi ameaçada de morte pela amante de marido e ainda apanhou do homem no momento em que teria ido relatar sobre o ocorrido, nesta sexta-feira (23).

De acordo com relato da vítima, ela estava em sua residência quando a amante do esposo chegou no local e começou ameaçá-la de morte. A mulher afirmava que ela deveria desistir do marido, caso contrário mataria ela e os filhos dela. Uma vizinha e a sobrinha da vítima presenciaram todas as ameaças.

A esposa então, foi até o mercado em que seu marido trabalha para relatar sobre a situação. Chegando no estabelecimento, o companheiro afirmou que não falaria com ela e a mandou embora. Nesse momento, o patrão dele, que estava próximo, começou a conversar com a mulher.

O marido não gostou, puxou os cabelos da esposa, tentou lhe dar um soco no braço, a jogou contra uma das gôndolas do mercado e afirmou que iria “acabar com ela”. O patrão interviu nas agressões e orientou o funcionário a sair do local. A PM de Apucarana foi acionada.

