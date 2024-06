Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira (4) após espancarem um homem em Carambeí, na região dos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os jovens de 15 e 16 anos cometeram o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A princípio, o caso aconteceu dia 23 de março de 2024 e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima de 23 anos foi encontrada desorientada na rua e com ferimentos graves, causados após uma suposta briga com os jovens.

No vídeo, é possível ver a briga acontecendo no meio de uma rua. Eventualmente, a vítima cai, e os dois meninos são vistos a espancando.

De acordo com a delegada da PCPR Renata Batista, os adolescentes foram apreendidos provisoriamente pelo espancamento do homem. “Considerando a reiteração e do cometimento de ato infracional com violência à pessoa, foi representada pela internação provisória dos adolescentes, que foi autorizada pelo judiciário e cumprida nesta manhã pelos policiais civis”, relatou.

Um dos adolescentes já era investigado

Segundo a PCPR, um dos adolescentes já era investigado previamente. O mais novo, de quinze anos, era investigado por diversos furtos, inclusive de motocicletas.

Atualmente, ambos os adolescentes foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Socioeducação pelo crime de tentativa de homicídio. Como resultado, eles cumprirão uma medida socioeducativa de internação.