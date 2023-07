Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou do Aeroporto Afonso Pena, na Grande Curitiba, por volta das 8h45, desta terça-feira (4), para retomar as buscas na região da Serra do Mar, no litoral do estado. Este é o segundo dia de atividades a procura da aeronave que partiu de Umuarama com três tripulantes, na manhã desta segunda (3), e desapareceu.

O avião da FAB chegou ao Paraná na tarde desta segunda (3) e realizou buscas até o período da noite. Infelizmente, no primeiro dia, não foram encontrados vestígios da aeronave desaparecida.

Nesta terça, a FAB contará com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Curitiba, Morretes, Guaratuba e Paranaguá. Por volta das 8h, as viaturas já estavam preparadas no 8º Grupamento à espera das coordenadas da FAB.