Um trágico acidente de trânsito ocorreu na noite de ontem (3), por volta das 22h20, na PR-218, no trecho entre Fartura/SP e Carlópolis/PR, e resultou na morte de um homem de 43 anos.

De acordo com as informações coletadas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Ford/Cargo 815 com placas de Taquarituba-SP, transitava no sentido Carlópolis/Fartura. Próximo ao quilômetro dois mais 200 metros, o caminhão se envolveu em uma colisão com um VW/Gol com placas de Taguaí-SP, que seguia no sentido oposto e invadiu a pista contrária.

O condutor do VW/Gol, um homem de 43 anos, foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital de Carlópolis. No entanto, ele não resistiu às lesões e veio a falecer na unidade de saúde.

O motorista do caminhão, de 42 anos, saiu ileso do acidente. O teste de etilômetro realizado no condutor não indicou presença de álcool no sangue, registrando 0,0 mg/l.

Após a chegada da Polícia Civil e da Criminalística no local, os veículos envolvidos passaram por perícia e foram liberados para remoção pelos responsáveis. O condutor do VW/Gol não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).