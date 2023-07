Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois carros na BR-369 em Apucarana, no norte do Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente foi registrado na tarde deste domingo (9), por volta das 17h, no km 198 da rodovia.

Conforme a polícia, um carro conduzido pelo homem transitava pela rodovia no sentido a Londrina quando bateu frontalmente com o veículo conduzido pela mulher que trafegava na contramão da via.

Com o impacto da batida, a ficou encarcerada no carro e morreu no local do acidente.

O homem teve lesões graves e foi socorrido e encaminhado pelo SAMU para o hospital da Providência, em Apucarana.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) também estiveram no local.