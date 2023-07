Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná promove, até o dia 25 de julho, leilão de aparelhos celulares doados pela Receita Federal em 2020. O processo é realizado em nome da UENP pelo Leiloeiro Público Oficial credenciado, Daniel Elias Garcia.

Todas as regras para participar do processo estão disponíveis nos editais publicados no site do leiloeiro. Confira: https://www.danielgarcialeiloes.com.br/leilao/4086/lotes