Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento em que uma BMW saiu da pista e “voou” até a marginal da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um jovem de 19 anos ficou ferido

De acordo com as informações apuradas pela RICtv, o motorista é morador de Matinhos, no litoral paranaense, e seguia em direção a Curitiba quando o acidente aconteceu. O sistema de segurança da BMW ajudou o rapaz a não ter ferimentos mais graves.

Após sair da pista, o carro atingiu o muro de uma residência onde duas crianças dormiam. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

