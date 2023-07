Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros localizou o carro dos irmãos Jhony e Joseane Mattoso e do cunhado dele, Gilberto de Paula Cordeiro, desaparecidos desde domingo (23). Os corpos estavam dentro do veículo, caído no Rio Iguaçu, em União da Vitória, no Sul do Paraná. Para surpresa dos bombeiros, havia um quarto cadáver no carro.

Conforme o portal Canal 4, a família foi vista pela última vez no Clube do Cavalo, no bairro São Joaquim, em União da Vitória. Nesta terça-feira, o para-choque com a placa do carro foi encontrado à beira do rio. Um bombeiro mergulhador entrou na água e localizou o automóvel.

O quarto corpo, conforme o Canal 4, pode ser de Douglas Romário Ramos, 29 anos. A Polícia Civil deverá investigar para entender em qual circunstância o carro foi parar dentro do rio.