Os trabalhadores devem receber um dinheiro extra que nem estavam esperando. É que agora em 2023, os beneficiários terão direito aos lucros, instituídos pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), no valor de R$ 12,8 bilhões.

A definição depende de reunião marcada para esta terça-feira (25/07). Esta é a data-limite para divulgar o percentual da participação nos lucros que será repassado aos trabalhadores. O repasse está previsto para ocorrer até 31 de agosto de 2023.

De acordo com a legislação, o lucro do FGTS não pode ser distribuído integralmente aos trabalhadores. No ano passado, o repasse foi de 99% do total. Já em 2020, correspondeu a 66,2% do resultado positivo obtido em 2019.

Quem tem direito à parte do lucro

Todos os trabalhadores com saldo nas contas do FGTS até 31 de dezembro de 2022 terão direito a participar da distribuição do Lucro do FGTS 2023.

O valor do lucro é adicionado ao que está nas contas do Fundo de Garantia, e a retirada do dinheiro segue as mesmas regras para saque.

O Conselho Curador do FGTS é um órgão colegiado formado por representantes do governo federal e das entidades sindicais. A coordenação é do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Quando é possível sacar o FGTS

É possível sacar o FGTS diante das seguintes situações:

aposentadoria

doença

compra de imóvel

demissão sem justa causa

saque aniversário.

Como consultar o saldo

Para consultar o saldo da conta do FGTS e verificar o depósito dos lucros, os trabalhadores têm diversas opções.

Os trabalhadores podem utilizar o serviço de SMS disponibilizado pela Caixa, o Aplicativo FGTS, que está disponível para dispositivos Android e iOS, ou o internet banking, caso sejam clientes da Caixa.

Essas ferramentas facilitam o acompanhamento dos valores disponíveis nas contas do FGTS e mantêm os trabalhadores informados sobre o depósito dos lucros.

Redução de lucros

Os R$ 12,8 de lucros obtidos pelo FGTS sofreram queda de 16,4% em relação à expectativa inicial de R$ 15,37 bilhões.

Houve redução de 3,45% em relação ao ganho registrado no ano anterior, que foi de R$ 13,3 bilhões.

Desde 2017, os trabalhadores brasileiros recebem o depósito do lucro gerado pelo valor depositado em suas contas do FGTS.

Os valores repassados são proporcionais ao saldo em conta de cada trabalhador, e a distribuição ocorre sempre no mês de agosto.