Uma menina de 12 anos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Paranavaí na tarde do último sábado (4). Ela caiu em um buraco feito por uma broca de construção e precisou ser resgatada.

O salvamento aconteceu por volta das 18 horas em um terreno localizado na rua José de Alencar, no bairro Jardim São Jorge. A menina estava brincando no local quando acabou caindo no buraco, feito para a fundação de uma construção.

A criança ficou presa no buraco, com quase 2 metros de profundidade, e precisou ser salva pelos bombeiros. Durante o resgate, ela recebeu um fornecimento de oxigênio enquanto os bombeiros trabalhavam para alargar o buraco.

Já era noite quando a menina conseguiu ser resgatada. Mesmo sem lesões, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paranavaí para passar por exames.