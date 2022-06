Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta segunda-feira (6), equipes da Polícia Civil e Polícia Militar realizaram a Operação Fauda para dar cumprimento a nove mandados de prisão temporária e buscas domiciliares em desfavor de alvos envolvidos no homicídio de Leandro Rodrigues da Silva, vulgo “Lelê”, ocorrido em 20/05/2022.

O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar, quando estava prestes a ser enterrado. A partir daí a Polícia Civil iniciou as investigações e apurou o envolvimento de oito homens e uma mulher no crime.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a vítima foi assassinada em razão de supostamente ter denunciado um traficante que foi preso em flagrante no mesmo dia de sua morte. A partir daí vítima foi agredida com socos, pontapés e garrafadas na rua por várias pessoas e em seguida levada para dentro de uma casa onde foi amarrada e torturada por cerca de 40 minutos. Por fim, a equipe apurou que após a sessão de tortura, dois homens chegaram ao local e executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo.

Após a elucidação da autoria, o delegado Rafael Guimarães representou pela prisão temporária e busca domiciliar em desfavor dos suspeitos, tendo concordância pelo Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário.

Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária. Além disto, foram realizadas três prisões em flagrante decorrente das buscas domiciliares.

Em uma das residências no bairro Álvaro de Abreu, um homem de 30 anos e sua esposa de 18 anos foram presos em flagrante pelo crime de receptação por estarem ocultando seis notebooks com registro recente de furto.

Já em outra casa, no mesmo bairro, um homem de 28 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas por estar na posse de três tabletes de maconha e nove buchas de maconha, totalizando aproximadamente 2,9 quilos da droga.

Por fim, em outra casa no bairro Jardim Santa Cruz, um homem de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas por estar em poder de 22 pedras de crack, várias embalagens plástica e dinheiro em notas diversas.