A BR-277 foi interditada no início da tarde desta quarta-feira (21), na altura do Km 135, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O bloqueio foi feito devido ao incêndio de um caminhão carregado com combustível. A princípio, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava etanol.

Conforme a PRF, o bloqueio é total, em ambos os sentidos da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está se deslocando para a região.

Não há previsão para liberação da rodovia