Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As buscas pelo trabalhador que foi soterrado por cerca de dez toneladas de grãos após a explosão em uma cooperativa de Palotina, na região oeste do Paraná, entraram no quarto dia neste sábado (29). O acidente, na tarde da última quarta-feira (26), deixou oito mortos, onze feridos e uma pessoa segue desaparecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, “os esforços madrugada se concentraram no sentido de garantir os avanços na retirada da massa de grãos do silo 3 para melhor utilização dos cães e também na limpeza da área colapsada para o trabalho das equipes”.

Os bombeiros garantiram que as equipes permanecem no local trabalhando ininterruptamente até encontrar o trabalhador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não foi realizada a varredura com os cães farejadores em função do grande volume de grãos presente no local.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nove dos onze feridos estão em estado grave em hospitais da região.

No fim da manhã de sexta-feira (29), bombeiros disseram investir em equipamentos de sucção de maior vasão. “Na velocidade em que estávamos, levaria muito tempo. Estamos trabalhando em meio a escombros e estruturas colapsadas que dificultam a instalação dos equipamentos de sucção. Retiramos entre 2 mil e 3 mil toneladas. Há ainda 11 mil toneladas de grãos para serem retirados”, disse Rogério Lima de Araújo, tenente-coronel e comandante do 4º Grupamento de Bombeiros.

O que diz a C.Vale

A cooperativa C. Vale, que tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai, se manifestou por meio de nota.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”.