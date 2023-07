Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram um mês de junho com resultados tímidos entre os 25 municípios que integram a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) no quesito empregabilidade.

Isso porque apenas 13 dos municípios da micro região tiveram variação positiva entre empregos gerados e perdidos no mês em questão, ou seja, registraram no período mais contratações do que demissões em empregos com carteira assinada.

Abatiá, Barra do Jacaré, Conselheiro Mairinck, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos e Tomazina foram os municípios com saldo positivo em junho.

Já Andirá, Cambará, Carlópolis, Figueira, Ibaiti, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz registraram números negativos no mês, com redução nos postos de trabalho formais. Guapirama, por sua vez, teve saldo zero, com exatamente o mesmo numero de contratações e desligamentos.

O destaque positivo fica mais uma vez para Jacarezinho, que pelo terceiro mês dos seis avaliados em 2023, liderou o ranking do numero de empregos criados entre os municípios da região.

Na situação oposta está Ibaiti, que apesar de um recente histórico com bons números, teve queda nos empregos formais durante o mês de junho com o pior desempenho regional.