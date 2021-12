Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão com combustível foi recuperado após um segurança estranhar ele estar estacionado em um posto de bandeira concorrente, na madrugadas desta sexta-feira (10), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana .

O veículo foi roubado horas antes, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), por três homens que abordaram um motorista e o fizeram de refém. A carga do veículo é avaliada em R$ 120 mil, e caminhão estava com 30 mi litros de combustível.

O guarda municipal Bissoli afirmou que a atitude do segurança do posto combustíveis foi correta por estranhar que havia um caminhão de combustíveis de outra bandeira estacionado no posto.

“Felizmente, acabou tudo bem. Tendo em vista a agilidade do segurança do posto, que percebeu que havia alguma coisa errada, um caminhão de uma bandeira diferente chegando, enfim, percebeu que o veículo tinha algo estranho”, disse Bissoli para a reportagem.

Quando o criminoso percebeu que o segurança estava chamando a Guarda Municipal, ele fugiu, de acordo com o GM. “Ele chamou a equipe da guarda e quando o motorista que estava no caminhão percebeu, abandou o veículo com chave na ignição. Chegamos no local rápido e ele percebeu que ‘iria dar ruim’ pra ele”, explicou.

Assalto ao motorista do caminhão de combustível

O assalto que aconteceu horas antes na Cidade Industrial de Curitiba deixou o caminhoneiro muito assustado, já que os bandidos fizeram o motorista de refém. Eles foram até o posto no município vizinho, segundo o GM, para ‘esfriar’ a carga.

“Três indivíduos deram voz de assalto ao caminhoneiro. Ao condutor do caminhão e fizeram ele de refém em um período curto de tempo. Logo que eles assaltaram, deixaram o veículo em um posto de combustíveis em São José dos Pinhais, a ideia era deixar esfriando a carga”, explicou.

Bissoli lamentou que, provavelmente, alguém compraria a carga. “Nesse tipo de crime, sempre tem alguém vai receber. Tem um receptador”.

O caminhoneiro foi até a delegacia fazer a retirada do material.