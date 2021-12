Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O júri popular condenou Pedro Franciso Falcão a 16 anos de prisão pelo assassinato da namorada Luzinete Matias. O réu foi julgado no Fórum de Maringá, nesta quinta-feira (9), e condenado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. As informações são do Portal GMC Online.

A sessão durou mais de 8 horas, foi acompanhada por familiares e a amigos da vítima, e era bastante esperada pela brutalidade do crime ocorrido em junho de 2018, em Paiçandu. Luzinete, que tinha 40 anos foi assassinada enforcada com o próprio cachecol, segundo a perícia. Antes de ser encontrada morta, na área rural do município, a mulher ficou desaparecida por dez dias.