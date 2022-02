Paraná: Caminhão pega fogo após despencar de ribanceira e motorista morre na BR-116

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um caminhão morreu, na noite desta sexta-feira (25), após despencar de uma ribanceira da BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no quilômetro 26 da rodovia, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bitrem estava carregada com metanol.