O Brasil votou a favor de uma resolução no Conselho de Segurança para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, nesta sexta (25). A medida no entanto, foi vetada pela Rússia, que tem o poder de barrar medidas por ser um dos cinco membros permanentes do CS. Assim, a resolução serviu para que os países mostrassem seu descontentamento com Moscou, mesmo que não gere ações imediatas.

A medida teve 11 votos a favor, 1 contra e três abstenções.

“O Conselho de Segurança deve reagir rápido ao uso da força contra a integridade territorial de um estado membro. Esta linha foi cruzada e este conselho não pode permanecer calado”, disse o representante brasileiro, o embaixador Ronaldo Costa Filho, na sessão de debates que antecedeu a votação.

A declaração representa um posicionamento mais forte do Brasil contra a invasão russa. Nas duas reuniões do CS para tratar o tema, realizadas nesta semana, o embaixador Ronaldo Costa Filho, que representa o país na ONU, evitou ataques diretos às ações russas em seus discursos.

Nas últimas semanas, o Brasil vinha tentando se equilibrar entre a posição dos Estados Unidos e aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a da Rússia de Vladimir Putin.

A última manifestação de Costa Filho, havia ocorrido na noite de quarta (23). Na ocasião, o diplomata brasileiro disse que “a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial, soberania e independência política de um membro da ONU é inaceitável”.