Dois caminhoneiros morreram na tarde desta segunda-feira (30) em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro, no quilômetro 160 da Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A batida foi tão forte que uma das carretas se desmanchou. A pista está bloqueada em ambos os sentidos por tempo indeterminado.

As duas carretas colidiram frontalmente. O resgate e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local e encontraram os motoristas presos entre as ferragens de seus veículos.

Um condutor morreu no local. Já o outro motorista foi levado ao hospital gravemente ferido, não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito em seguida. O condutor do carro, um Fiat Palio, não se feriu no acidente.

No vídeo, é possível ver o momento em que os dois caminhões colidem frontalmente. A cabine de uma das carretas se solta e passa por cima do outro veículo.