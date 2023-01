Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma baleia-jubarte de cerca de 10 metros de comprimento foi encontrada morta em uma praia na manhã desta segunda-feira (30).

Baleia-jubarte de mais de 10 metros é encontrada morta em praia (Vídeo: Reprodução/News12 Bronx)

A baleia foi encontrada por volta das 6h30 da manhã na praia de Lido, no Estados Unidos. Ela já foi encontrada morta pelas equipes.

O tamanho da baleia chamou atenção do grupo que fez a retirada dela das areias e também dos turistas. As autoridades irão fazer uma autópsia do animal para tentar identificar a causa da morte.

As informações são do New York Post.