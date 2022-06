Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou três pessoas mortas na Contorno Leste (BR-116), no limite de São José dos Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Foi por volta das 3h30 da madrugada deste sábado (11), no km 92, na pista sentido Curitiba.

O veículos foram removidos da rodovia por volta de 8h30. As duas pistas da rodovia ficaram bloqueadas ainda por boa parte da manhã deste sábado. As filas de carros chegaram a pelo menos 20 quilômetros. O tráfego pelo trecho da rodovia foi totalmente liberado no final da manhã.

O acidente

Os caminhões estavam carregados com frutas. O baú com carga de maçã e o de carroceria com laranja, ponkan e limão. Morreram os motoristas dos veículos e o passageiro do caminhão de laranjas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão baú que seguia no sentido a São Paulo teria invadido a pista contrária.