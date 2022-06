A capital tinha 135 internados por Covid-19 na rede SUS na noite desta sexta-feira (10) –o maior número desde fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 85% dessas pessoas estão com o esquema vacinal atrasado.

Nesta sexta, a ocupação somada dos leitos de UTI e enfermaria estava em 51% e havia oito pessoas aguardando na fila.

A taxa de positividade dos testes de Covid-19 também vem crescendo desde o final de abril. Naquele momento, cerca de 5% dos testes de antígeno no estado tinham resultado positivo. Na última semana, esta porcentagem foi de 28%.

Diante da pressão no atendimento, o governo reverteu 40 leitos para Covid-19 no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, sendo 30 de enfermaria e 10 de UTI. A medida foi tomada entre os dias 4 e 6 de junho.

O estado afirma que a ação pode ser estendida a outras unidades, de acordo com a demanda. “O plano prevê a ativação de níveis a partir de determinados cenários epidemiológicos. Com base nesse plano, em cada nível de ativação, são definidas as medidas de enfrentamento a serem tomadas”, diz o estado.

Apesar do aumento do número de internações, o Governo do Rio de Janeiro não está reunindo e divulgando os dados a respeito da ocupação dos leitos.

A Secretaria de Estado de Saúde argumenta que a taxa de ocupação vinha sendo reportada pelos municípios, que pararam de repassar a informação quando a maior parte dos leitos deixou de ser exclusiva para a doença. “Por esse motivo, esse dado está sendo revisto para voltar a ser informado”, disse a pasta em nota enviada à reportagem na última terça-feira (7).

No dia 3 de junho, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde enviou nota técnica aos 92 municípios com orientações sobre testagem para Covid-19 no estado. O texto alerta para que as unidades básicas e de pronto atendimento mantenham a oferta de teste rápido de antígeno para todos os casos de síndrome gripal.

O governo também reforça a recomendação para que a população complete o esquema vacinal.