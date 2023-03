Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro, de 32 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-376, na altura do km 413, em Tibagi, na região dos Campos Gerais do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor de um caminhão bitrem, carregado com soja, perdeu o controle e tombou em cima da mureta que divide as pistas da rodovia.

Com o impacto, o condutor do caminhão não resistiu. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

No momento do acidente houve derramamento de carga e faixas nos dois sentidos foram interditadas. O trânsito não chegou a ficar totalmente bloqueado, mas por conta dos trabalhos da equipe de limpeza, o fluxo no local ficou lento.