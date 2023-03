Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um filho matou o pai e atirou contra o tio em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite desta segunda-feira (27), após uma discussão pelo uso de um apartamento localizado no bairro Santa Cândida, na capital paranaense. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por conta de um desacerto comercial. O atirador já foi identificado pela polícia.

O tenente Fernando, da Polícia Militar (PM), explicou que as informações preliminares apontam que o filho foi até a casa do pai na Rua Virgulina Vermelingue, no bairro Guarituba, somente para cometer o crime.

O pai dele veio a óbito, foi constatado aqui na residência. O tio dele foi encaminhado ao hospital, Tenente Fernando.

Testemunhas estavam na casa no momento em que o filho foi até o local e efetuou os disparos. O atirador foi com uma motocicleta, que possui alerta de furto e roubo, sendo abandonada em seguida ao crime. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Piraquara.

Eles não disseram à equipe se houve uma conversa. Tinha sido dito à equipe que uma conversa anterior já teria ocorrido. Seria uma discussão anterior, indicando, talvez, que o crime pudesse ter uma premeditação, Tenente Fernando.

A PM falou que o desacerto estaria ligado ao aluguel do apartamento e as pessoas que o frequentavam, que seriam usuários de drogas.

Então, o pai dele não concordava com as pessoas que ele tinha alugado o imóvel lá. Este foi o ápice que gerou a discussão, Tenente Fernando.

Por sua vez, o atirador está sendo procurado pela polícia na região do bairro Guarituba, em Piraquara. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Socorro ao tio em Piraquara

O soldado Ribas, do Siate do Corpo de Bombeiros, explicou que a condição do tio do atirador é estável. Isto porque ele levou um tiro de raspão, embora tenha sido na cabeça.

A vítima está estável, mas ele levou um tiro de raspão na hora do confronto. Foi um corte pequeno, mas sangrou bastante. Ele nos falou que foi defender o irmão, Tenente Fernando.

O homem foi levado ao Hospital Cajuru