Um caminhoneiro ficou gravemente ferido durante um acidente entre duas carretas no início da tarde na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Com o impacto da batida, o trânsito segue com lentidão no km 215 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor Volvo FH540 de Siqueira Campos (PR) não teve ferimentos. A vítima grave dirigia um caminhão Volvo FH460, de Farroupilha (RS), e foi encaminhado para um hospital de Tibagi.

A PRF segue no local fazendo rescaldo da pista. Não há registro de longas filas na região.